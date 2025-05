Man (28) opgepakt voor betrokkenheid bij dood baby in Helmond

Een 27-jarige man uit Eindhoven is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een baby in Helmond in februari dit jaar. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving door Omroep Brabant. Wat de precieze rol is van de man in de zaak wordt nog onderzocht.

De man is al op 18 februari aangehouden, maar het OM bracht dit dinsdag pas naar buiten na vragen van de regionale omroep. Op 2 juni is een eerste pro formazitting in de zaak, dan wordt meer bekendgemaakt, aldus een woordvoerder van het OM.

De baby van drie maanden oud overleed op of rond 2 februari. Over de relatie tussen de verdachte en het kind kan de woordvoerder nog niets zeggen. "Dat moet nog verder blijken uit het onderzoek."

ANP