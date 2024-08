Man ontvoert jongetje (6) en rijdt met hem rond in Someren: jaar cel geëist

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag een jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk, geëist tegen een 38-jarige man, die op 11 mei 2022 in Someren een 6-jarig jongetje kortstondig zou hebben ontvoerd. Hij nam het kind, dat op zijn fietsje onderweg naar huis was, mee in zijn bestelbus en reed een tijdje rond.

De verdachte, G.M., ontkent dat hij kwade bedoelingen heeft gehad. Hij zou het kind slechts hebben willen helpen, omdat het alleen langs een drukke, doorgaande weg fietste en mogelijk verdwaald was. M. bleef weg uit de rechtszaal en liet zijn verhaal doen door zijn advocaat. Volgens haar kon haar cliënt het niet aan om bij de behandeling van zijn zaak aanwezig te zijn, de beschuldigingen maken hem "ziek". De man woont inmiddels in België.

M. meldde zich destijds als bestuurder van het busje bij de politie nadat de zaak in de publiciteit was gekomen. Hij deed zijn verhaal en kon vervolgens gaan, maar drie weken later hield de politie hem alsnog aan.

Kind bij de nek gepakt

Het verhaal dat M. het jongetje heeft willen helpen, gelooft het OM niet. Volgens de officier van justitie heeft de verdachte het jongetje opgewacht met zijn bus. Hij nam het kind mee en laadde ook zijn fietsje in zijn bus. Hij zou het kind bij zijn nek hebben gepakt.

In plaats van het jongetje thuis te brengen, reed hij naar schatting tien minuten met hem rond en liet hij hem op een andere plek weer gaan. Het kind was overstuur toen het thuiskwam. Het heeft aangegeven dat er verder niets met hem was gebeurd.

Seksueel getinte zoekslagen

Onderzoek naar de telefoon van de verdachte ondergraaft volgens het OM ook de lezing van de verdachte, al wilde de officier niet "speculeren" over wat M. van plan zou kunnen zijn geweest. Het onderzoek bracht onder meer seksueel getinte zoekslagen aan het licht.

Volgens M.'s advocaat is er slechts één keer gegoogeld en heeft de politie hier ten onrechte meer van gemaakt. De raadsvrouw meent dat politie en justitie het dossier subjectief hebben benaderd en zijn uitgegaan van louter slechte bedoelingen van M.

De rechtbank doet uitspraak op 4 september.

