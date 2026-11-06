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Man neergestoken in rijdende metro Rhoon, politie zoekt dader

Crime

Vandaag, 13:53

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Vrijdagochtend heeft er in een rijdende metro richting metrostation Rhoon een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een gewonde gevallen, bevestigt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer stapte bij de Viaductweg uit de metro en werd ter plekke door ambulancepersoneel behandeld. Er wordt onderzocht wat er is gebeurd, hoe het met het slachtoffer gaat is niet bekend.

Politie zoekt getuigen

De metro is na het uitstappen van de man doorgereden. De metro's hebben verder door het incident geen vertraging opgelopen. In Rotterdamse metro's hangen camera's, het is nog niet bekend of de steekpartij hierop is opgenomen.

De politie is nog op zoek naar de dader en komt graag in contact met getuigen.

Door ANP
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