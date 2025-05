Man met 'samoeraizwaard' stormt Haagse Hogeschool binnen

Paniek op de Haagse Hogeschool donderdagmiddag: een man zou rond 16.40 uur met een samoeraizwaard het schoolgebouw aan het Johanna Westerdijkplein binnen zijn gelopen. Volgens getuigen zwaaide hij met het zwaard, waarop de politie snel ter plaatse kwam.

Agenten grepen hard in: ze gebruikten een taser om de man te overmeesteren. Volgens de politie, die spreekt van een ‘groot steekwapen’, raakte niemand gewond. Wel werd een ambulance opgeroepen, speciaal voor de verdachte. Hij is aangehouden.

Het gebouw werd uit voorzorg afgesloten. Inmiddels is de rust in de omgeving teruggekeerd. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wat het motief van de verdachte was.