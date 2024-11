Man gewond bij steekpartij in asielzoekerscentrum Hardenberg

In het asielzoekerscentrum (azc) in Hardenberg, nabij het buurtschap Heemserveen, heeft woensdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij raakte een man gewond. Hulpdiensten, waaronder twee ambulances en meerdere politie-eenheden, rukten met spoed uit naar het azc aan de Jachthuisweg.

Eén ambulance keerde zonder patiënt terug, terwijl de andere het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerde. Over de toestand van de gewonde man is op dit moment nog niets bekend.

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding van de steekpartij was en of er een verdachte is aangehouden. De politie is ter plaatse een onderzoek gestart om te achterhalen wat er precies is gebeurd.