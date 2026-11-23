Deventer is maandagmiddag opgeschrikt door een schietpartij in de omgeving van de Lookersdijk en de Ceintuurbaan. Daarbij raakte een 36-jarige man gewond. De politie doet onderzoek naar het incident. Er is nog niemand aangehouden.

Volgens de politie vond de schietpartij vermoedelijk rond 15.30 uur plaats. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een correspondent ter plaatse zette de politie het Nieuwe Plantsoen en het naastgelegen hertenkamp af. Ook zouden agenten een woning hebben doorzocht en spullen in beslag hebben genomen. Of dat verband houdt met de schietpartij, is nog onduidelijk.

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Getuigen

De politie heeft inmiddels meerdere getuigen gesproken. Heb je maandagmiddag iets gezien of gehoord dat mogelijk met de schietpartij te maken heeft? Neem dan contact op met de politie.