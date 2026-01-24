Schietincident in Amsterdam, politie treft slachtoffer op andere locatie aan

Crime
Vandaag, 22:45
Bij een schietincident in Amsterdam bij het Confuciusplein is zaterdagavond een man gewond geraakt. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. De politie doet momenteel onderzoek.
Rond half negen kwam de melding van een schietincident bij de politie binnen. Eenmaal ter plaatse werden er hulzen en bloedsporen aangetroffen, maar geen slachtoffer. Na een zoektocht werd het slachtoffer verderop aangetroffen, meldt een videocorrespondent ter plaatse. De man is toen overgebracht naar het ziekenhuis.
Veel is nog onduidelijk, de politie doet op dit moment onderzoek naar wat er precies gebeurd is.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.