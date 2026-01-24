Schietincident in Amsterdam, politie treft slachtoffer op andere locatie aan

Bij een schietincident in Amsterdam bij het Confuciusplein is zaterdagavond een man gewond geraakt. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. De politie doet momenteel onderzoek.

Rond half negen kwam de melding van een schietincident bij de politie binnen. Eenmaal ter plaatse werden er hulzen en bloedsporen aangetroffen, maar geen slachtoffer. Na een zoektocht werd het slachtoffer verderop aangetroffen, meldt een videocorrespondent ter plaatse. De man is toen overgebracht naar het ziekenhuis.

Veel is nog onduidelijk, de politie doet op dit moment onderzoek naar wat er precies gebeurd is.