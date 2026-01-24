Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Schietincident in Amsterdam, politie treft slachtoffer op andere locatie aan

Crime

Vandaag, 22:45

Link gekopieerd

Bij een schietincident in Amsterdam bij het Confuciusplein is zaterdagavond een man gewond geraakt. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn. De politie doet momenteel onderzoek.

Rond half negen kwam de melding van een schietincident bij de politie binnen. Eenmaal ter plaatse werden er hulzen en bloedsporen aangetroffen, maar geen slachtoffer. Na een zoektocht werd het slachtoffer verderop aangetroffen, meldt een videocorrespondent ter plaatse. De man is toen overgebracht naar het ziekenhuis.

Veel is nog onduidelijk, de politie doet op dit moment onderzoek naar wat er precies gebeurd is.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.