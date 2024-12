Man gewond bij steekpartij op perron Amsterdam Centraal

Een man is gewond geraakt bij een steekpartij op een perron van het Centraal Station in Amsterdam, bevestigt de politie na berichtgeving van AT5. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een politiewoordvoerder laat weten dat er mogelijk een vechtpartij voorafging aan de steekpartij die rond 16.50 uur plaatsvond. De recherche is onderweg om onderzoek te doen.

ANP