Man en vrouw aangehouden voor wapen- en explosievenbezit

De politie heeft maandag een 32-jarige man uit Schiedam en een 28-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden voor het bezig van wapens, waaronder vuurwapens en explosieven. Deze lagen verspreid over twee locaties: een opslagbox in Capelle aan den IJssel en een woning in Rotterdam.

Vanmorgen ontving de politie een melding dat er mogelijk wapens zouden liggen in een opslagbox aan de Dalkruidbaan in Capelle aan den IJssel, waarop het team explosieve verkenningen onderzoek deed naar de inhoud van de box. Daar vond het team diverse (vuur)wapens en explosieven. Het bezit van de meeste van deze gevonden wapens is strafbaar.

Man en vrouw

De huurder van de opslagbox is in een woning aan de Pintostraat in Rotterdam aangehouden, waar hij samen met de Rotterdamse vrouw verbleef. Ook deze vrouw, die de bewoonster van het huis bleek, is aangehouden. Na onderzoek vond de politie ook diverse (vuur)wapens in de woning.

De Explosieve Opruimingsdienst (EOD) van defensie heeft de explosieven in beslag genomen en onklaar gemaakt of elders tot ontploffing gebracht. De politie heeft de wapens in beslag genomen. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de gevonden wapens en explosieven.