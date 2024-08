Man dreigt met wapens, politie ontruimt woningen in Hulsberg

De politie heeft zondagavond in het Limburgse Hulsberg een man met verward gedrag uit zijn woning gehaald. De man dreigde wapens te gebruiken. Uit voorzorg moesten buurtbewoners hun woning verlaten.

De politie kreeg rond 15.00 uur een melding over de situatie aan de Nieuwenhuysstraat in Hulsberg en kwam meteen in actie.

Vanwege de dreigende situatie werd een onderhandelaar ingezet en een arrestatieteam opgeroepen. Uit voorzorg moesten buurtbewoners tijdelijk hun woning verlaten. Na uren zonder contact met de man, ging het arrestatieteam uiteindelijk de woning binnen.

Man gewond aangetroffen

De man werd gewond aangetroffen en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Vervolgens is hij aangehouden en zal worden overgedragen aan een GGZ-instelling.