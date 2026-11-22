De langst gedetineerde Nederlander in het buitenland, Jaitsen Singh (81), is overleden. Dat schrijft onder andere het AD. Singh had leukemie. Hij kwam eerder dit jaar naar Nederland nadat hij sinds 1984 vast zat in een Amerikaanse cel.

Een rechtbank veroordeelde hem in 1986 tot een gevangenisstraf van 56 jaar, omdat hij zijn vrouw en stiefdochter zou hebben laten ombrengen. Singh heeft dit altijd ontkend.

Zijn veroordeling berustte voornamelijk op de verklaring van een belangrijke getuige. De man was verslaafd en zou geld hebben ontvangen van de aanklager voor zijn getuigenis. Kort voordat hij zijn verklaring zou hebben willen intrekken, overleed hij.

Familiebezoek

In augustus bepaalde het gerechtshof in Den Haag dat de Nederlandse staat Singh moest terughalen. Het hof vond dat Singhs humanitaire omstandigheden rechtvaardigden dat hij naar Nederland zou komen, zodat nog in leven zijnde familieleden hem konden bezoeken.

Nu is Singh overleden in de cel in Scheveningen.