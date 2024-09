Man aangevallen en beroofd in Wassenaar, raakt buiten bewustzijn

Een 49-jarige man uit Pijnacker raakte zaterdag buiten bewustzijn nadat hij werd beroofd in Wassenaar. Hij werd in recreatiegebied Meijendel aangevallen en daarna werd zijn telefoon gestolen. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer raakte bij de aanval gewond. De dader deelde klappen uit die ervoor zorgden dat de man buiten bewustzijn raakte. Toen het slachtoffer weer bijkwam, werd hij geholpen door voorbijgangers in het duingebied. Direct daarna is de politie gebeld.

Die wist later die dag een 26-jarige man uit Badhoevedorp op te pakken in de omgeving. Hij wordt verdacht van mishandeling en beroving en werd vastgehouden voor verhoor. De gestolen telefoon is teruggevonden in het recreatiegebied.