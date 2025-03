Groep tieners slaan man neer en stelen zijn sieraden

De politie is op zoek naar getuigen van een beroving die vrijdagavond rond 21.50 uur plaatsvond in een park nabij de Piet Heynstraat in Dinterloord. Vier jongeren sloegen een 59-jarige man uit Gelderland in elkaar en vluchtten met zijn sieraden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De jongeren namen de sieraden van het slachtoffer mee. In de buurt werd een scooter gezien. De politie is benieuwd of getuigen meer weten over de scooter, zoals het aantal personen erop. Het is nog onduidelijk of de scooterrijder betrokken was bij het incident.

De politie komt graag in contact met getuigen.