Man bekent plotseling kennis ooit in Haagse gracht te hebben geduwd, slachtoffer overleed

Een 42-jarige man uit Den Haag heeft bekend dat hij in de zomer van 2023 een bekende in een Haagse gracht heeft geduwd, meldt het Openbaar Ministerie (OM). Het 51-jarige slachtoffer kon niet zwemmen en werd dood gevonden in het water.

De verdachte werd twee weken geleden aangehouden voor winkeldiefstal. Vervolgens raakte hij op het politiebureau geëmotioneerd, waarna hij over de duw vertelde. Hij zit momenteel vast op verdenking van doodslag.

Woordenwisseling

Volgens het OM kenden de verdachte en het slachtoffer elkaar van de straat. Tijdens een woordenwisseling zou de man de bekende vanaf de Pletterijkade in het water hebben geduwd en vervolgens hebben achtergelaten, "terwijl hij wist dat het slachtoffer niet kon zwemmen, onder invloed was en op de betreffende plek niet zelf uit het water kon komen".

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen op zich te melden. De raadkamer van de rechtbank Den Haag verlengde het voorarrest van de verdachte woensdag met negentig dagen.

ANP