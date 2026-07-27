Man (74) aangehouden om misbruik van minderjarige meisjes

Een 74-jarige man uit Amsterdam is op 18 mei aangehouden op verdenking van ontucht met twee minderjarige meisjes en het bezit van kinderpornografisch materiaal. De Telegraaf meldde eerder dat het zou gaan om Hans V., die in het verleden is veroordeeld voor kindermisbruik. Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding, maar noemt geen naam.

V. verbleef volgens de krant een tijd in Kenia. Hij richtte er weeshuizen op en werd er eind 2018 opgepakt op verdenking van misbruik van minderjarige meisjes.

De aangehouden man zit nog vast. Op 24 augustus is een eerste inleidende zitting in zijn strafzaak in de rechtbank in Den Bosch.