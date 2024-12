Man (58) aangehouden voor 30 jaar oude verkrachting in Nijmegen

De politie heeft maandag een 58-jarige man uit Heerlen aangehouden op verdenking van het verkrachten van een vrouw, dertig jaar geleden in Nijmegen. Een coldcaseteam onderzocht de sporen van destijds opnieuw. Dat leidde tot een DNA-match met de verdachte, meldt de politie woensdag.

Als je in Nederland de wet overtreedt en wordt betrapt, volgt er een straf. Dit kan variëren van een geldboete tot een (voorwaardelijke) gevangenisstraf. In de video bovenaan leggen we uit hoe het rechtssysteem in Nederland werkt.

De verkrachting vond plaats in januari1994 in stadsdeel Dukenburg in de Gelderse stad. De vrouw was 's ochtends vroeg op weg naar haar werk toen ze door een onbekende man werd vastgegrepen en onder dreiging van geweld werd meegenomen de bosjes in. Daar verkrachtte de man haar.

Nadat het slachtoffer zich bij de politie had gemeld, werd een groot onderzoek gestart. Er kwam toen ook een verdachte in beeld, maar die werd op basis van sporenonderzoek uitgesloten. Nu kon de vermoedelijke dader worden aangehouden dankzij het coldcaseteam. Het DNA-profiel van de verdachte zat sinds 2014 in de DNA-databank voor strafzaken.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP