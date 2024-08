Man (52) opgepakt om versturen xtc in lading kattenvoer

Een 52-jarige man uit Arnhem is dinsdag aangehouden omdat hij via de post had geprobeerd om een lading xtc-pillen naar het buitenland te sturen. Het ging om meer dan 18 kilo pillen verstopt tussen kattenvoer. De drugs waren bestemd voor Maleisië en hadden een waarde van 160.000 euro, volgens het Openbaar Ministerie.

Het pakket werd op 10 juli ontdekt door de douane tijdens een controle in een postcentrum in Den Haag. Uit onderzoek bleek dat het pakket op 8 juli op de post was gedaan, aldus het OM.

Sinds februari werken douane, politie en het Openbaar Ministerie samen in een speciaal team dat is opgericht om het versturen van drugs via de post te bestrijden.

ANP