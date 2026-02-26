Volg Hart van Nederland
Man (43) mishandelt, wurgt en verkracht ex tijdens autorit: bijna 19 jaar cel

Crime

Vandaag, 15:40 - Update: 1 uur geleden

De 43-jarige man die in 2024 zijn ex-vriendin ontvoerde en verkrachtte, heeft donderdag te horen gekregen dat hij 18 jaar en tien maanden de cel in moet. De man moet het slachtoffer ook 30.000 euro aan schadevergoeding betalen.

In de zomer van 2024 vroeg de man of zijn ex hem naar zijn kapotte auto kon brengen die op een afgelegen plek stond. Daar haalde hij een stroomstootwapen en tape uit de kofferbak en dwong haar in de auto te stappen. In een urenlange rit werd ze volgens de rechters mishandeld, gewurgd en verkracht. Uiteindelijk liet hij haar gaan.

Hogere straf

De straf die de man krijgt is hoger dan het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. De aanklager wilde dat de man 10 jaar celstraf en tbs zou krijgen, en anders 16 jaar zonder tbs. Volgens de rechtbank is een gedwongen behandeling niet mogelijk omdat er geen stoornis is vastgesteld.

Dat de straf hoger uitvalt, komt doordat hij de vrouw zoveel angst heeft aangejaagd.

Door Redactie Hart van Nederland

