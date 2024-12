Man (34) meldt zich zelf op politiebureau om dood man (51) in Bunschoten

Een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft zich dinsdag zelf gemeld op het politiebureau om de dood van een 51-jarige Poolse man in Bunschoten afgelopen zomer. Het slachtoffer werd op maandag 24 juni bewusteloos gevonden op een stoel in de tuin en overleed een week later in het ziekenhuis.

Toen de agenten de man bewusteloos vonden op de Westdijk in de Utrechtse plaats was hij in kritieke toestand. In het ziekenhuis bleek de man ook gewond te zijn. Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats.

De man die zichzelf heeft gemeld is aangehouden en wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man.

ANP