Man (31) aangehouden voor mishandeling vrouw in Amsterdam

De politie heeft een 31-jarige man uit Almere opgepakt voor een zware mishandeling van een vrouw afgelopen zaterdag. Zij werd mishandeld na een feest aan de Rhôneweg, vlak bij station Amsterdam Sloterdijk. De man heeft zich woensdag bij de politie gemeld.

Het slachtoffer kreeg zaterdag ruzie met een andere vrouw, waarna een man zich ermee bemoeide en haar met een voorwerp op het hoofd sloeg. De vrouw raakte hierbij zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze aan haar verwondingen is behandeld.

Na de mishandeling ontstond er tumult, waarbij de verdachte wist te ontkomen. De politie moest agressieve feestgangers op afstand houden en gebruikte daarbij ook de wapenstok.