Man (26) rijdt 101 kilometer per uur te hard bij wegwerkzaamheden in Helvoirt

Een 26-jarige man uit Helvoirt is betrapt op een snelheid van 171 kilometer per uur op een weg waar tijdelijk maximaal 70 kilometer per uur is toegestaan. De overtreding vond plaats op de Midden-Brabantweg, waar werkzaamheden aan de berm plaatsvinden en de rijbaan is versmald.

De man werd door de verkeerspolitie gecontroleerd en staande gehouden. Na wettelijke correctie bleef een overschrijding van 101 kilometer per uur over. Vanwege de ernst van het gevaar, onder meer omdat er ander verkeer werd ingehaald, werd de auto direct in beslag genomen en het rijbewijs ingevorderd.

Volgens de politie is de aangepaste snelheid ter plaatse duidelijk aangegeven met borden. Door de werkzaamheden is de ruimte beperkt en moet verkeer langzamer rijden om de veiligheid van wegwerkers en andere weggebruikers te waarborgen.

De officier van justitie beslist later hoe lang de bestuurder zijn rijbewijs kwijt is. Naast een hoge boete moet hij zich verplicht melden bij het CBR voor een Educatieve Maatregel Gedrag (EMG).