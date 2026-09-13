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Man en vrouw gewond na schietpartij op festival in Amsterdam

Man en vrouw gewond na schietpartij op festival in Amsterdam

Crime

Vandaag, 14:17

De politie heeft zondagochtend een 19-jarige man uit Zwijndrecht opgepakt na een schietpartij op zaterdagavond bij het festival Parels van de Stad in Amsterdam. Bij dit incident raakten een man en een vrouw gewond. De recherche doet onderzoek naar het incident.

Zaterdagavond omstreeks 21.20 uur ontving de politie meerdere meldingen. De melders hoorden schoten tijdens het festival aan de Sportparklaan. Kort erna kwam een vrouw langs bij de EHBO met een schampschot. Later op de avond werd duidelijk dat ook een man een schampschot had.

Direct is een onderzoek opgestart. De 19-jarige man uit Zwijndrecht is vervolgens zondagochtend aangehouden in zijn woning.

Getuigen en beelden

De politie is druk op zoek naar getuigen en beelden. Mensen die meer weten, kunnen contact opnemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of anoniem 0800-7000.

Door Redactie Hart van Nederland
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