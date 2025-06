Dreigende situatie in Limburgse Wijlre: arrestatieteam, EOD en politiehelikopter aanwezig

Het is onrustig in Wijlre woensdagavond. Er is al urenlang een dreigende situatie met een verward persoon in de Limburgse stad. Op beelden van een videocorrespondent is te zien dat een arrestatieteam met agenten met kogelwerende vesten, politiehelikopter, brandweer en Explosieven Opruimingsdienst aanwezig zijn.

Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk.

De hulpdiensten werden rond 17.00 uur massaal opgeroepen nabij de Brand Bierbrouwerij. Later op woensdag werd de situatie opgeschaald naar een zogenaamde GRIP 1-situatie en werd de Explosieven Opruimingsdienst ingezet.

Volgens de nieuwssite Heuvelland vandaag is de aanwezige politiehelikopter vertrokken vanaf Schiphol, mogelijk met leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) aan boord. Ook zijn er inmiddels onderhandelaars aanwezig.