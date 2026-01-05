Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Agressieve verdachte in been geschoten door politie in Venlo

Crime

Vandaag, 19:27 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

De politie heeft in Venlo een agressieve verdachte neergeschoten. De 33-jarige man is gewond geraakt aan zijn been en naar het ziekenhuis gebracht. Om hem in bedwang te krijgen, gebruikten de agenten eerst hun stroomstootwapen, maar dat had onvoldoende effect.

"Aangezien de man nog steeds niet meewerkte aan de aanhouding, was de politie genoodzaakt meerdere schoten te lossen", meldt de politie.

Beeld: Track ' 88

Beeld: Track ' 88

Bedreigd met steekwapen

Over de man waren rond 17.30 uur meerdere meldingen binnengekomen. Hij liep met een steekwapen voor een woning aan de Prinses Beatrixstraat in de Limburgse stad.

De man weigerde zich over te geven. "Hij bleef agressief en werkte niet mee", schetst de politie de situatie. Hij zou ook met zijn steekwapen de agenten hebben bedreigd.

Zoals gebruikelijk wanneer de politie een verdachte neerschiet, onderzoekt de Rijksrecherche de zaak.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.