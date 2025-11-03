Minderjarige jongen uit Sittard aangehouden bij onderzoek naar extremisme

Crime
Vandaag, 17:21 - Update: 2 uur geleden
De politie heeft maandag een minderjarige jongen uit Sittard opgepakt in een lopend onderzoek naar Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER).
Het onderzoeksteam kwam de jongen op het spoor na tips van de Marokkaanse inlichtingendienst en geheime politie. De minderjarige jongen zit vast voor verder onderzoek.
Vanwege het lopende onderzoek kan de politie verder geen informatie delen over de zaak.
