Overval op huisarts in Sint Geertruid, medewerker gestoken

In het Limburgse Sint Geertruid koos een overvaller een apart doelwit. De man dacht geld los te kunnen krijgen bij een huisarts. Daarbij heeft hij een medewerker van de huisartsenpraktijk gestoken.

De overval gebeurde vrijdag rond 17.15 uur. De man kwam de huisartsenpraktijk aan de Burgemeester Wolfsstraat binnen en wilde geld. De overvaller stak een medewerker, die daardoor lichtgewond raakt. Daarna ging de dader ervandoor.

Grijze hoodie

De politie geeft het volgende signalement: een licht getinte man van ongeveer 1,70 meter lang, tussen de 20 en 25 jaar oud. De verdachte draagt een grijze hoodie, grijze broek en witte schoenen. Tijdens de overval droeg hij een panty over zijn hoofd.

Verder roept de politie op: 'Heeft u iets gezien of gehoord? Of beschikt u over camerabeelden of andere informatie over de verdachte? Neem contact op met de politie via 0900-8844 of via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).'