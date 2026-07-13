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Persoon overleden bij steekpartij Roermond, politie zoekt verdachte

Crime

Vandaag, 21:01

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In Roermond is maandagavond een persoon om het leven gekomen bij een steekpartij. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek, meldt de politie.

Rond 19.00 uur kreeg de politie een melding van een steekpartij aan de Joost van den Kerckhovestraat. Er zijn tot dusver geen aanhoudingen verricht. Wat aan de steekpartij voorafging, is niet duidelijk.

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De politie is nog op zoek naar een verdachte en heeft daarvoor een Burgernet-melding verspreid. Het zou gaan om een man van ongeveer 1,70 meter lang. Hij zou op blote voeten lopen. Bij het signaleren van de verdachte wordt gevraagd 112 te bellen.

Door Redactie Hart van Nederland

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