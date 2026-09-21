Man doodgeschoten op straat in Roermond, nog niemand aangehouden

Bij een schietpartij op straat in Roermond is zondagavond een man om het leven gekomen. Het schietincident gebeurde rond 21.50 uur op de Terbaanseweg, meldt de politie.

Hulpdiensten probeerden het slachtoffer ter plaatse nog te reanimeren. Dat mocht niet meer baten. Over de identiteit van de man is nog niets bekendgemaakt.

De politie heeft de omgeving van de Terbaanseweg afgezet en doet onderzoek naar de schietpartij. Wat er precies aan het incident voorafging, is nog niet duidelijk.

Nog niemand aangehouden

Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt de aanleiding van de schietpartij.