Nederlandse vrouw (68) overleden bij ongeluk in Namibië

Crime

Vandaag, 12:57

Een Nederlandse vrouw is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Namibië. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag aan Hart van Nederland. Of er meer Nederlanders bij het ongeval betrokken zijn, is nog niet bekend.

De 68-jarige vrouw uit Limburg zat samen met acht andere mensen in een bus, toen de chauffeur de controle over het voertuig verloor. De bus kantelde op de C14-weg in de Kuiseb Canyon, in het westen van het land, zo'n 150 kilometer van Walvisbaai. Meerdere ambulances uit de regio kwamen ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten.

De bestuurder van de bus bleef ongedeerd. De reisleider en zes andere toeristen liepen lichte verwondingen op. De nabestaanden van de vrouw zijn inmiddels op de hoogte gebracht.

