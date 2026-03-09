Volg Hart van Nederland
Scholier neergestoken op school in Maastricht, verdachte opgepakt

Crime

Vandaag, 15:55 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Op een school aan de Bemelerweg in Maastricht is maandag een scholier neergestoken. Dat meldt de politie. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het steekincident gebeurde rond 11.40 uur op het schoolterrein. Wat er precies aan de steekpartij voorafging, is nog niet duidelijk.

Verdachte sloeg op de vlucht

Na het incident ging de verdachte ervandoor. De politie startte direct een zoektocht naar de jongen. Niet veel later kon de verdachte alsnog worden aangehouden.

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding voor het geweld was.

