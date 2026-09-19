Dode onder verdachte omstandigheden aangetroffen in Maastricht

Een persoon is zaterdagochtend overleden aangetroffen in Maastricht. Een omstander vond het lichaam in de omgeving van de Professor Cobbenhagenstraat. De politie houdt sterk rekening met een onnatuurlijke dood.

"We kregen een melding van een persoon die op het terrein liep en het lichaam aantrof", vertelt een politiewoordvoerder. De omgeving is afgezet voor onderzoek. De politie houdt op dit moment alle scenario's open, waaronder een misdrijf. "Met een drone proberen we zo het gebied in kaart te brengen."

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.