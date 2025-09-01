Explosie bij Maastrichtse woning terwijl bewoner in woonkamer zit

In de nacht van zondag op maandag is rond 03.00 uur een woning aan de Laurent Polisstraat in Maastricht getroffen door een harde explosie. Door de klap vloog de voorruit uit de woning en raakte het kozijn ontzet, terwijl de bewoner, volgens een correspondent ter plaatse, in de woonkamer zat.

De kamer ligt vol glas en de schade is aanzienlijk. Het zou de tweede keer zijn dat er een explosie plaatsvindt bij de woning.

De politie is direct een onderzoek gestart. Forensische Opsporing (FO) en het Team Explosieven Verkenning (TEV) kwamen ter plaatse om sporen veilig te stellen. Ook zijn getuigen gehoord en vindt er een buurtonderzoek plaats.