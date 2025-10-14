Terug

Verdachten verkrachting studente in Maastricht: 'Hebben haar niet gedwongen'

Crime

Vandaag, 16:26

Drie mannen van 19, 22 en 24 jaar stonden dinsdag in Maastricht voor de rechter. Ze worden verdacht van de verkrachting van een 18-jarige vrouw vorig jaar oktober. De drie ontkennen dat ze de vrouw hebben gedwongen tot seks. Volgens hen gebeurde alles met instemming. Dat bleek dinsdag uit de pro-formazitting in de rechtbank van Maastricht.

De jonge vrouw was in de nacht van 28 op 29 oktober op weg naar huis na een avond stappen. Bij de Sint Servaasbrug kwam ze vier mannen tegen. Omdat ze pas net in Maastricht woonde, accepteerde ze hun aanbod om haar naar huis te brengen. Maar in plaats daarvan werd ze naar een pand in de Hoogbrugstraat gebracht, waar ze zou zijn verkracht.

Als je in Nederland een wet overtreedt, wat voor straf volgt er dan? Dit kan variëren van een geldboete tot een (voorwaardelijke) gevangenisstraf, zoals we hieronder uitleggen:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat de mannen misbruik hebben gemaakt van de "kwetsbare toestand" waarin de vrouw verkeerde, onder meer door alcoholgebruik. Camerabeelden die later door de politie werden vrijgegeven, leidden tot de aanhouding van vier verdachten.

'Niet met geweld'

Tijdens de zitting zei verdachte Mohamad A. via een tolk: "Ik vind het vreemd dat het OM mij beschuldigt van verkrachting met geweld. Ik heb seks gehad, maar niet met geweld." Een medeverdachte zou echter hebben verklaard dat A. wel degelijk seks had met het slachtoffer tegen haar wil.

Een van de mannen, Ibrahim al I., wordt ook verdacht van een andere verkrachting en een aanranding eerder dit jaar in Maastricht. Toen de moeder van het meisje hoorde dat hij mogelijk nog een zedendelict heeft gepleegd, zei ze in de rechtszaal: "Vieze vuilak", schrijft De Limburger. "Hij heeft haar leven verwoest." Haar dochter zat huilend in de zaal.

De rechter bepaalde dat de drie in de cel blijven. Volgens de voorzitter is het niet aan de samenleving uit te leggen dat deze verdachten hun berechting in vrijheid mochten afwachten. Een vierde verdachte komt mogelijk later voor, onbekend is wanneer. Hij is op vrije voeten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

