Slachtoffer (48) bij bos Maasbree is 'door geweld om het leven gekomen'

De man die in de nacht van maandag op dinsdag zwaargewond werd aangetroffen in een bosgebied in het Limburgse Maasbree is door geweld om het leven gekomen. Dat meldt de politie dinsdagmiddag. Het slachtoffer is een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden rondom het overlijden van het slachtoffer en heeft twee mannen aangehouden.

"Rond middernacht kwam een melding van een reanimatie binnen in een buitengebied bij Maasbree", meldt de politie. "Er werd een zwaargewonde man aangetroffen die ter plaatse overleed aan zijn verwondingen."

Op de plek waar de man is aangetroffen wordt dinsdag door rechercheurs van de forensische ondersteuning sporenonderzoek gedaan.

Een 22-jarige en een 27-jarige man uit Maasbree zijn aangehouden. De politie onderzoekt verder wat er precies is gebeurd en zegt niet meer informatie te kunnen geven, omdat de verdachten in beperkingen zitten. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.