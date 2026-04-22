Man overlijdt bij steekincident in Hoensbroek

Bij een steekincident op de Akerstraat-Noord in het Limburgse Hoensbroek is een man overleden. De politie meldt dat er een onderzoek is gestart.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen is overleden.

De identiteit van de man is bij de politie bekend. Omdat familie nog niet is ingelicht, wordt daar niets over gedeeld.

Onderzoek in volle gang

De Forensische Opsporing onderzoekt de woning waar het incident plaatsvond. De recherche bekijkt camerabeelden en spreekt met getuigen om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd.