Vrouw gewond bij steekpartij in werkleercentrum Herten, verdachte aangehouden

Vandaag, 13:11

Een vrouw is dinsdagochtend gewond geraakt bij een steekpartij in een pand van een werkleercentrum aan de Charles de Gaullestraat in het Limburgse Herten. Rond 10.10 uur kwam de melding binnen bij de politie, waarna ze de vrouw aantroffen. Agenten wisten kort erna een verdachte aan te houden.

Wat de connectie is tussen de verdachte en het slachtoffer is niet bekend. De vrouw is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de steekpartij.

