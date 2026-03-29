Man schiet vanaf balkon naar iemand op straat in Heerlen

In Heerlen is zondag iemand op straat beschoten. De schutter bleek op zijn balkon aan de Heugden te staan. De man is een paar uur later aangehouden.

Rond 17:20 uur kwam de melding binnen van een schietincident op De Heugden in Heerlen. Een persoon op straat was het doelwit. Hij raakte niet gewond geraakt en schakelde de politie in.

Wapen gevonden

'Uit voorzorg is de omgeving ruim afgezet', meldt de politie. 'In eerste instantie is een onderhandelaar ingezet om contact te krijgen met de verdachte. Vervolgens heeft de Dienst Speciale Interventies (DSI) de verdachte rond 19:20 uur in zijn woning aangehouden. Daar is ook een wapen aangetroffen. Dat is in beslag genomen voor verder onderzoek.'

Verder onderzoek moet uitwijzen waarom er is geschoten, mogelijk is een conflict in het appartementcomplex aan het schietincident voorafgegaan, zegt de politie.