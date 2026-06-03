OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Risicogebied in Geleen na vrees voor vuurwerkgeweld tegen politie

Risicogebied in Geleen na vrees voor vuurwerkgeweld tegen politie

Crime

Gisteren, 23:03

Link gekopieerd

Het centrum en omliggende delen van Geleen zijn door burgemeester Hans Verheijen aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat meldt de gemeente Sittard-Geleen. Gevreesd wordt dat een grote groep jongeren de politie wil bestoken met vuurwerk.

In het bericht van de gemeente is te lezen dat een groep van ongeveer dertig tot veertig jongeren dinsdagavond al zorgde voor overlast op de jaarlijkse kermis in het centrum van de stad. De verordening ging woensdag om 17.00 uur in en geldt tot donderdagochtend 08.00 uur.

De gemeente zegt aanwijzingen te hebben dat jongeren elkaar oproepen tot wanordelijkheden. Die zouden specifiek gericht zijn tegen de politie. Ook bestaat de vrees dat de groep verder groeit en dat jongeren vuurwerk meenemen om agenten mee te bestoken.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.