Risicogebied in Geleen na vrees voor vuurwerkgeweld tegen politie

Het centrum en omliggende delen van Geleen zijn door burgemeester Hans Verheijen aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat meldt de gemeente Sittard-Geleen. Gevreesd wordt dat een grote groep jongeren de politie wil bestoken met vuurwerk.

In het bericht van de gemeente is te lezen dat een groep van ongeveer dertig tot veertig jongeren dinsdagavond al zorgde voor overlast op de jaarlijkse kermis in het centrum van de stad. De verordening ging woensdag om 17.00 uur in en geldt tot donderdagochtend 08.00 uur.

De gemeente zegt aanwijzingen te hebben dat jongeren elkaar oproepen tot wanordelijkheden. Die zouden specifiek gericht zijn tegen de politie. Ook bestaat de vrees dat de groep verder groeit en dat jongeren vuurwerk meenemen om agenten mee te bestoken.