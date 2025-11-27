Volg Hart van Nederland
Twee gewonden door steekincident bij azc in Echt

Crime

Vandaag, 07:24

Bij een azc aan de Pepinusbrug in het Limburgse Echt is in de nacht van woensdag op donderdag een steekincident uitgebroken waarbij twee mensen gewond zijn geraakt. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Het ging rond 00.40 uur mis, toen de hulpdiensten een melding kregen van het geweld bij de woonlocatie. Agenten rukten massaal uit en troffen de gewonden binnen aan. De twee gewonden zijn nagekeken en overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft de directe omgeving afgezet. Rechercheurs spreken uitgebreid met mensen die iets gezien of gehoord kunnen hebben. Ook worden camerabeelden uit de buurt verzameld om meer duidelijkheid te krijgen.

Volgens de politie is nog niemand aangehouden. De inzet richt zich op het achterhalen van wat er in de woning precies is gebeurd en wie daarbij betrokken waren.

