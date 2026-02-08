Volg Hart van Nederland
Medewerker McDonald's in Echt gewond na steekpartij, verdachte aangehouden

Crime

Vandaag, 18:13

Een medewerker van McDonald's in het Limburgse Echt is in de nacht van zaterdag op zondag rond 01.30 uur gewond geraakt bij een steekincident. Dat gebeurde bij de vestiging aan de Zuiderpoort, meldt de politie. Het slachtoffer werd gestoken door een man met een mes.

Kort na het incident kreeg de politie een melding over een man die te voet richting de nabijgelegen A2 liep. Agenten troffen hem daar aan en hielden hem aan. Het gaat om een 31-jarige man uit Schagen. Hij wordt gezien als verdachte.

Het slachtoffer is ter plekke behandeld door hulpverleners. Ook is hij samen met zijn collega’s in contact gebracht met Slachtofferhulp. Over hoe ernstig de verwondingen zijn, is niets bekendgemaakt.

Onderzoek naar aanleiding

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was. Daarbij worden camerabeelden bekeken en spreekt de politie met mogelijke getuigen. Over de toedracht is nog geen informatie gedeeld.

Door Redactie Hart van Nederland

