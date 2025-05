Man (39) overleden na schietpartij in Limburgse Bocholtz

Een 39-jarige man uit Kerkrade, die donderdagavond gewond raakte bij een schietpartij in het Limburgse dorp Bocholtz, is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden aan zijn verwondingen.

Hij werd rond 22.40 uur zwaargewond aangetroffen op de Wilhelminastraat, een straat midden in het dorp. De man bleek te zijn neergeschoten.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek en roept mensen die iets hebben gezien of gehoord op om zich te melden.

Hart van Nederland/ANP