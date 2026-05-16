Lichaam in woning Helmond van vrouw (45), man (33) aangehouden

Het lichaam dat in de nacht van vrijdag op zaterdag werd gevonden in een woning in Helmond, is van een 45-jarige vrouw. De politie hield in dezelfde woning een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. De politie gaat uit van een misdrijf.

De politie ontdekte het lichaam in een woning aan de Pastoor van Leeuwenstraat. De verdachte was daar ook nog aanwezig na een 112-melding.

Over de relatie tussen de vrouw en de verdachte is nog niets bekendgemaakt. Ook over wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, wil de politie voorlopig niets zeggen.

Onderzoek na incident

Agenten troffen de vrouw iets na 02.00 uur aan in de woning. Hulp mocht toen niet meer baten. De omgeving van het huis werd afgezet voor onderzoek.

Rechercheurs onderzoeken nog wat de aanleiding van het incident was. Ook wordt gekeken naar de omstandigheden waaronder de vrouw om het leven kwam.