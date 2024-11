Lichaam gevonden tijdens zoektocht naar vermiste vrouw in Delft

Hulpdiensten hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een lichaam gevonden tijdens een zoektocht naar een vermiste vrouw in Delft. Het lichaam werd aangetroffen in een slootje bij het Chilipad, in het zuiden van de stad. De politie bevestigt aan Hart van Nederland dat het gaat om de vermiste vrouw en dat het gaat om een noodlottig ongeval.

Volgens een correspondent ter plaatse was de politie al enige tijd op zoek naar een vermiste vrouw. Op de grond speurden meerdere agenten naar haar, terwijl er vanuit de lucht werd gezocht met een helikopter. Omwonenden werden via een Burgernetmelding geïnformeerd over de vermissing. Het zou gaan om een bejaarde vrouw van 85 jaar.

Hulp mocht niet meer baten

Direct na de vondst werden andere hulpdiensten ingeschakeld, waaronder de brandweer en twee ambulances. Ondanks de snelle inzet van de hulpdiensten kon de persoon niet meer worden gered.

Beeld: Regio15