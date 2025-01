Lichaam gevonden in woning Leeuwarden, politie doet onderzoek

Een overleden persoon is vanochtend aangetroffen in een woning aan de Sumatrastraat in Leeuwarden. Dat meldt de politie.

De politie onderzoekt de toedracht van het overlijden. Op dit moment is het nog onbekend hoe de persoon om het leven is gekomen en staan alle scenario's open. De woning is afgezet voor onderzoek.

Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt.