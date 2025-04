Lichaam van man (57) gevonden bij afvalstation in Utrecht

Bij het afvalscheidingsstation in de Utrechtse wijk Lunetten is maandagochtend het lichaam van een man gevonden. De politie doet onderzoek en houdt rekening met meerdere scenario’s, waaronder een misdrijf.

Het stoffelijk overschot werd rond 09.45 uur aangetroffen aan het Zwarte Woud, ter hoogte van het afvalstation. Het gaat om een 57-jarige man uit Lunetten, meldt de politie. Omdat de oorzaak van het overlijden nog niet is vastgesteld, wordt ook een misdrijf niet uitgesloten.

Mensen die iets verdachts hebben gezien of andere informatie hebben die kan helpen, worden opgeroepen zich te melden. Dit kan via de politie of anoniem via Meld Misdaad Anoniem, onder vermelding van zaaknummer PL09002025101958.