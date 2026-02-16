Leidenaar (57) aangehouden na dollemansrit in Vlaardingen

De politie heeft een 57-jarige man uit Leiden aangehouden in Vlaardingen. Dit gebeurde volgens de politie na een gevaarlijke achtervolging waarbij meerdere waarschuwingsschoten zijn gelost. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en gevaarlijk rijgedrag.

Patrouillerende agenten wilden om 14.00 uur een auto op de A4 controleren toen de bestuurder het stopteken negeerde en richting Vlaardingen vluchtte.

Tijdens zijn vlucht reed de man op hoge snelheid bijna een voetganger aan op de Watersportweg. Daarna loste de politie twee waarschuwingsschoten en werd één keer op een band van de auto geschoten, zonder gevolg.

Crash

Op de Marathonweg reed de Leidenaar een auto aan. De inzittenden zijn nagekeken, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Even verderop, op Plein 1940, reed de vluchter nog een auto aan.

Op de rotonde bij de Van Hogendorplaan en de Rotterdamseweg eindigde de achtervolging met een crash. De man werd daarop aangehouden; hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie onderzoekt nog waarom de man besloot te vluchten.