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Twee gewonden na steekpartij bij kermis in Leiden, politie zoekt getuigen

Crime

Vandaag, 08:44

Twee personen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekincident op de Molenwerf in Leiden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen die meer hebben gezien.

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Het steekincident gebeurde iets na 23.15 uur, na een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Na het incident renden de jongeren weg in de richting van het Schuttersveld.

Door de festiviteiten rond Leidens Ontzet was het op dat moment druk in de Leidse binnenstad. De politie hoopt daarom dat mensen iets hebben gezien of beelden hebben gemaakt van het incident.

Politie zoekt getuigen en beelden

Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich bij de politie te melden. Mensen die meer informatie hebben of meer hebben gezien kunnen via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 in contact komen met de politie. Anoniem informatie doorgeven kan ook via 0800-7000.

Door Redactie Hart van Nederland
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