Lange celstraffen voor drie Nederlanders in Londense moordzaak

Drie Nederlanders hebben vrijdag in Londen jarenlange celstraffen gekregen in een moordzaak uit 2020. Het gaat om twee mannen van 38 en 40 jaar zonder vaste woon- en verblijfplaats en een vrouw van 35 die in Engeland woont.

In november 2020 werd de 25-jarige Riches Obi in zijn eigen woning in de Londense wijk Southwark vermoord. Agenten vonden hem met snij- en steekwonden. Ook troffen de agenten in de woning zijn moeder aan, vastgebonden met tiewraps en een doek om haar nek die vermoedelijk is gebruikt als mondknevel.

Volgens Britse media was tussen haar en de verdachten onenigheid ontstaan over een betaling rond een schijnhuwelijk. De hoofdinspecteur zegt dat zij het mogelijke doelwit van het drietal was. Het is volgens hem onduidelijk gebleven waarom Riches Obi is vermoord en of hij bijvoorbeeld geprobeerd heeft om tussenbeide te komen.

Tiewraps

De politie kwam de 35-jarige vrouw op het spoor doordat de tiewraps door haar bij een winkel in de buurt waren gekocht. Via haar telefoon kwamen ook de twee andere verdachten in beeld. Ze waren vlak voor de moord vanuit Nederland met de veerboot naar Engeland gevaren en na de moord met de veerboot teruggekeerd. Een van de twee is in november 2021 in Nederland gearresteerd en uitgeleverd, de ander werd in februari 2022 in Colombia opgepakt.

De man van 38 jaar heeft een celstraf van 30 jaar gekregen, de 40-jarige verdachte 7,5 jaar en de vrouw 11,5 jaar. Alle drie zijn in Nederland al eens veroordeeld voor onder meer diefstal.

ANP