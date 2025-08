Fors minder woninginbraken: politie noteert laagste aantal in jaren

Het aantal woninginbraken was de afgelopen zes maanden op het laagste punt in jaren. In de eerste zes maanden van 2025 werd er 9767 keer ingebroken, zo blijkt uit een analyse van politiegegevens door het ANP.

In vergelijking met 2012 is dat een enorme daling. Toen sloegen inbrekers nog 43.614 keer toe in een half jaar tijd. In 2015 stond de teller op 31.124 inbraken. Sindsdien ging het aantal stapsgewijs omlaag. De laatste jaren schommelde het rond de tienduizend: in 2021 waren het er nog 9790, in 2022 iets meer met 11.678. Nu dus weer een daling.

Toch zijn er plekken in Nederland waar inbrekers zich niet hebben teruggetrokken. In veertien gemeenten bleef het aantal inbraken gelijk of steeg het zelfs licht. Al gaat het hier telkens om kleine aantallen.

Best nagenoeg inbraakvrij

Het opvallendste verschil is te zien in de Brabantse gemeente Best. Daar drongen inbrekers in de eerste helft van 2015 nog 47 keer een woning binnen. De afgelopen zes maanden gebeurde dat nog maar één keer: een daling van 98 procent.

In totaal geldt voor 257 gemeenten dat het aantal woninginbraken in tien jaar tijd minimaal is gehalveerd. De politie noemt geen duidelijke verklaring, maar de inzet van betere beveiliging, buurtpreventie en technologische hulpmiddelen lijken een rol te spelen.