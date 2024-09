Klant laat flesje vol urine achter op babyafdeling in kringloopwinkel

De nood moest waarschijnlijk te hoog zijn geweest, toen iemand in een kringloopwinkel zelfs het gratis klantentoilet niet meer haalde. Diegene besloot die dinsdag in een leeg flesje uit het schap te plassen. Kringloopcentrum Altena in het Brabantse Almkerk vond het glazen flesje, gevuld met een goudgele vloeistof, op de babyafdeling.

Het Kringloopcentrum deelt een foto van het gevulde flesje op hun Instagram-pagina. "Wist u dat u gratis gebruik kunt maken van onze klantentoilet?", schrijven ze erbij. Het flesje moet ter plaatse gevuld zijn en terug in het vak zijn gezet. Een medewerker zag het staan, deed de dop eraf en dat bevestigde meteen het vermoeden over wat de inhoud zou kunnen zijn, vertelt de directeur van het Kringloopcentrum aan Omroep Brabant.

Bij het Instagram-bericht heeft het centrum geschreven dat een urineonderzoek het een en ander moet uitwijzen. Directeur Jan-Willem Hoornstra zegt tegen de omroep daarover: "We hebben er maar een geintje van gemaakt. Natuurlijk hebben we de politie niet gebeld, maar het is wel erg triest dat mensen dit doen. Heeft toch met opvoeding en fatsoen te maken, lijkt me."